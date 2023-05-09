"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتخوف من إطلاق صواريخ ردًا على اغتيال قادة حركة الجهاد

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة يشهد حالة حداد ونفير عام، عقب استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لـ3 من قادة حركة الجهاد الفلسطيني، ما أدى إلى استشهادهم و10 مدنيين، معظمهم من عائلات القادة المستهدفين في تلك الغارة.

وتابعت "أبوشمسية" من القدس المحتلة، أنه كان هناك إعلان من قبل الفصائل المقاومة داخل قطاع غزة بتعليق العمل والحداد علي روح الشهداء، فيما قام الشعب الفلسطيني منذ قليل بتشييع جثامين الشهداء الـ3 من قادة حركة الجهاد مع عدة جنازات انطلقت من عدة محاور في قطاع غزة.

وعن التطورات الميدانية، أكدت أن الضفة الغربية شهدت اقتحام حارة الياسمينة في مدينة نابلس شمال فلسطين فى ساعات الصباح الباكر من اليوم الثلاثاء، وأنه كان هناك إطلاق نار من جانب قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، ولم يؤد إلى وقوع شهداء، وإنما أدَى إلي وجود العديد من الإصابات بين المواطنين، بالإضافة إلى اقتحام المسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال.

وفي مدينة القدس، أشارت إلى هدوء حذر يخيم علي العاصمة، على الرغم من استمرار استفزازات المستوطنين باقتحامات المسجد الأقصى من جانب قوات الاحتلال.

وبالجانب الإسرائيلي، قالت إن هناك حالة تأهب قصوى ما زالت مستمرة خاصة في مستوطنات قطاع غزة، فيما صدق وزير الدفاع الإسرائيلي علي إجلاء وإخلاء مستوطني منطقة غلاف غزة، بسبب قربها من قطاع غزة، وتخوفات من جانب البلديات الإسرائيلية من إطلاق صواريخ من الجانب الفلسطيني، ردًا على اغتيال قادة حركة الجهاد.