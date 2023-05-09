"الزراعة" تفتتح معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، النسخة الـ14 من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة في محافظة الأقصر، بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارة الزراعة بالأقصر وقنا وسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظات الوجه القبلي الزراعيين.

وقال عزوز إن الزراعة تعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ تستوعب 25% من القوى العاملة، بالإضافة لمساهمتها في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية التي حققت رقمًا قياسيًا العام الماضي بوصولها لـ6.4 مليون طن.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أهمية تنظيم المعارض الزراعية في مختلف المحافظات المصرية بهدف تعريف المزارعين بكل ماهو جديد في مجالات الزراعة المختلفة وإتاحة الفرصة لإظهار القدرات التي تملكها الشركات المصرية والأجنبية العاملة في الأسواق.

وأشاد بالتنوع الذي شهده المعرض من مختلف الشركات المشاركة، والمنتجات المختلفة المطروحة، التي تستهدف توفير أفضل مستلزمات الإنتاج لمساعدة المزارعين في الحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل المختلفة.

وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة المستمرة بالعمل على دعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وعلى رأسها محافظات جنوب الوادي بهدف زيادة مساهمتهم في تعظيم الإنتاج الزراعي، بما يحقق رفع مستوى معيشتهم.

وحث الدكتور عزوز مزارعي القمح في محافظات الصعيد على توريد المحصول للدولة، خاصة بعد زيادة أسعار الإردب إلى 1500 جنيه، دعمًا من القيادة السياسية للمزارعين.

من جهته، أشاد نقيب الزراعيين، بتنظيم معرض الوادي لتقنيات الزراعة، وقدرات القائمين على تواجد عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية ذات المساهمات الفاعلة في القطاع الزراعي المصري، مؤكدا أن المعرض واحد من أضخم الأحداث الزراعية في الوجه القبلي.

وأوضح خليفة أن القطاع الزراعي يحظى بدعم سياسي ومالي ضخم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أطلق حزمة كبيرة من المشروعات الزراعية القومية، خلال الفترة الأخيرة، تتعلق بالإنتاج الحيواني والسمكي والداجني.

بدوره، قال المهندس خالد أمين، رئيس معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، إن النسخة الـ14 من المعرض تستمر فعالياتها حتى 11 مايو الجاري، مشيرًا إلى مشاركة 110 شركات محلية وعالمية من الشركات العاملة في السوق المصرية، وأكثر من 80 خبيرًا أجنبيًا يمثلون 38 دولة.

وأضاف أن الشركات الهولندية تشارك بقوة في المعرض، بجانب جامعة فاكينج وهي من كبرى الجامعات العالمية العاملة في تطوير قطاع البذور والأسمدة، لافتًا إلى أن المشاركين يتنافسون على تقديم أفضل التقنيات والابتكارات في إنتاج مستلزمات الزراعة، بهدف تحسين جودة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الإنتاجية لمختلف المحاصيل الزراعية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي، في ظل الظروف والمتغيرات العالمية التي تتطلب مضاعفة الطاقات البشرية، والتقنية لتوفير الغذاء.