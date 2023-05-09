الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس برلمانية "حماة الوطن" يوافق على الموازنة.. ويوصى بزيادة الحوافز الضريبية

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2021/2022.

ووجه شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الشكر للجنة الخطة والموازنة على المجهود المبذول في سبيل إعداد هذه التقرير وتثمين الملاحظات الواردة فيه.

وأضاف: "لا يفوتنا أن نشيد بالضبط المالي من جانب الحكومة خلال الأزمة العالمية الحالية التي بدأت تتفاقم في النصف الأخير من العام المالي 2022 وعلى الرغم من تلك الأزمة ومدى تأثيرها فإن الحكومة استطاعت أن تكتفي بتعديلات في التقديرات الأصلية بنسية 3.5 % وهي النسبة الأقل على مدار التعديلات التي حدثت خلال سنوت الأزمات سابقة فبينما نجد نسبة التعديل بلغت 6.6 % في عام أزمة كورونا 2019/2020، وفي فترة 2017/2018 بلغت 7.7 % ونرى أنها منخفضة في عام 21/22 رغم الظروف العالمية لتصل إلى 3.5 %".

وأوصى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بضرورة التوجه نحو الحوافز الضريبية لزيادة تحصيل الإيرادات الضريبية، العمل على برامج تحفيزية  لدمج الاقتصاد غير الرسمي بما يسبب زيادة الإيرادات الضريبية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تحصيل متأخرات الديون المستحقة للدولة.

ووجه شلبي الشكر للجهاز المركزي للمحاسبات على تقريره القيّم والجوهري، والذي تلاحظ التزام أغلبية الجهات بالالتزام بملاحظاته عن الحساب الختامي عن العام المالي الماضي بما يحقق المزيد من الحوكمة والضبط المالي. 

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