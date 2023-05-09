انتظام امتحانات النقل بالمحافظات دون شكاوى

انتظمت امتحانات النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية دون شكاوى، في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، حيث شهدت التزامًا تامًا بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش.

ففي الإسكندرية، أكد مدير مديرية التعليم بالمحافظة، الدكتور عربي أبوزيد، عدم وجود أي مشاكل في نظام التابلت أثناء امتحانات المرحلة الثانوية، ولم ترد أى شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم، موضحًا انتظام الامتحانات في يومها الرابع وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة.

وتفقد أبوزيد، سير أعمال الامتحانات بمدارس زهران الرسمية لغات مميز بإدارة شرق، ولجان مجمع مصطفى النجار رسمي لغات مميز، مؤكدًا توفير الأثاث اللازم وكل الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جداول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وأكد مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وقيام الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، فيما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة تطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، وامتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية إلكترونيًا من خلال أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت).

وفي شمال سيناء، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حمزة رضوان، انتظام امتحانات صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الإدارات التعليمية الستة بالمحافظة دون أي شكاوى أو معوقات.

وقال إن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات، وإن الأسئلة مما تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني وفي مستوى الطالب المتوسط، مشددًا على أن يكون تصحيح الامتحانات أولًا بأول، وأن يكون تصحيح المادة يوميًا بعد أداء الطلاب الامتحانات.

وشدد على الانضباط داخل اللجان الامتحانية والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم الغش واتخاذ كل الإجراءات القانونية في حالة وجود الغش، وتوفير الجو الهادئ داخل اللجان وخارجها مع مراعاة التهوية المناسبة والإضاءة الجيدة.

وفي بني سويف، تابع المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية، التي بدأت السبت الماضي بالصفين الرابع والخامس وفق المنظومة التعليمية الجديدة.

وأدى، اليوم الثلاثاء، تلاميذ الصف السادس الامتحان في مادة العلوم، والذي يزيد عددهم على 72 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 678 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتفقد غنيم، عددًا من اللجان بمدرسة محمود حمد التابعة لإدارة تعليم بني سويف؛ للاطمئنان على انتظام وسير الامتحانات، موجهًا مسئولي التعليم بالعمل على استمرار توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم مع الاستعداد والتجهيز لبدء امتحانات باقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

من جهته، أشار وكيل وزارة التعليم، محمد عبدالتواب، إلى تجهيز لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويًا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات وتقديم الحلول العاجلة لأية مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وفي الوادي الجديد، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المهندس سيد عبدالعزيز، انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمدارس المختلفة، مشيرًا إلى استمرار متابعة سير الامتحانات بعدد من مدارس إدارة باريس التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال عبدالعزيز- خلال جولته التفقدية- إنه تمت مناقشة مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة، بجانب توفير المناخ المناسب للطلاب لضمان سير الامتحان بدون قلق أو توتر، بجانب متابعة أعمال الكنترول والالتزام بكل معايير الدقة والشفافية بالعمل لضمان حصول كل طالب على حقه.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تباشر أعمالها في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بجانب التواصل عبر شبكة الفيديو مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمسة بالمحافظة، وكذلك تلقي شكاوى أولياء الأمور والطلاب.

وفي الغربية، أكد المحافظ، الدكتور طارق رحمي، انتظام أداء 46092 طالبًا بالصف الأول الثانوي لامتحان مادة الرياضيات والذي تتم تأديته من خلال التابلت في رابع أيام الامتحانات دون وجود أي عوائق في شبكة الإنترنت.

جاء ذلك عقب تفقد المحافظ، عددًا من لجان امتحانات نهاية العام للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدارس ناصر الثانوية العسكرية، وخالد بن الوليد الإعدادية، والفريق سعد الدين الشاذلي الإعدادية في بسيون؛ للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى من الامتحانات.

وأشاد بانتظام وانضباط اللجان وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحان، وتابع، من خلال غرفة العمليات، عدم وجود أي شكاوى بخصوص منظومة التابلت وسير الامتحانات في كل اللجان بالمحافظة دون وجود أي عوائق.