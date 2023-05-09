رئيس النواب يحيل البيان المالى للموازنة الجديدة إلى اللجان

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البيان المالي عن موازنة 2023 /2024، الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة، اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأكد رئيس المجلس أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023 /2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المشاركة بالمناقشات.

كما أحال رئيس مجلس النواب، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.