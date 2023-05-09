الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس النواب يحيل البيان المالى للموازنة الجديدة إلى اللجان

مجلس النواب
مجلس النواب

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، البيان المالي عن موازنة 2023 /2024، الذي ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة، اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة.

وأكد رئيس المجلس أن رؤساء اللجان النوعية، أعضاء في لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة 2023 /2024، كما يحق لكل عضو من أعضاء المجلس المشاركة بالمناقشات.

كما أحال رئيس مجلس النواب، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى مجلس الشيوخ، إعمالا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب. 

الأكثر قراءة

جامعة سوهاج تتابع تنفيذ خطتها البحثية للمساهمة في حل المشكلات المجتمعية

تجهيز 44 قاعة لتدريب 1439 معلمًا بالغربية

التخطيط: تطوير الأعمال الإنشائيّة لـ1102 مزلقان.. والانتهاء من 15 مشروع طرق تربط المحافظات

ياسمين فؤاد تكشف جهود الدولة المصرية لدعم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

الخميس.. محاكمة يحيى حسين عبد الهادي عضو "الحركة المدنية الديمقراطية" في نشر أخبار كاذبة

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة

مصادر لـ«العربية»: مصر أجرت اتصالات مع مسئولين إسرائيليين حول التهدئة فى غزة

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية وقصف غزة