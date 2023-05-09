أوسوريو يضع برنامجًا خاصًا لـ أحمد زيزو بسبب ضغط المباريات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد أحمد سيد زيزو من قائمة الفريق لمباراة بروكسي المقرر لها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وأكد المصدر أن استبعاد زيزو بناء على طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الذي يرغب في منح الفرصة لبعض البدلاء بسبب سهولة اللقاء ووضعه برنامجا تدريبيا منفردا لزيزو.

ويرى أوسوريو أن زيزو تعرض لإجهاد كبير في الفترة الماضية بسبب تلاحم وضغط اللقاءات ومشاركته بشكل أساسي وهو ما دفعه لوضع برنامج تدريبي منفرد له تمامًا.

ونفى المصدر وجود أي خلافات بين الطرفين أو وجود أي مشكلة وشدد على أن الأمر فني بحت من جانب الجهاز الفني للفريق الذي أشاد بزيزو منذ اليوم الأول ويعتبره من أفضل لاعبي الفريق من الأساس.