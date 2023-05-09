وزيرة الهجرة لـ"الدستور": انتقال الوزارة إلى العاصمة الإدارية يونيو المقبل

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة أنهت استعداداتها للانتقال الفعلي إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت جندي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة تستعد للانتقال لمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة رسميا مطلع يونيو المقبل.

وأكدت أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتكثيف الجهود للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أن موظفي الوزارة يشعرون بالحماس لبدء العمل في المقر الجديدة بالعاصمة الادارية، خاصة أنهم أنهوا كافة التدريبات الخاصة بتطوير آلية العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل المتطورة في العاصمة الإدارية.

كانت أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، عن نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب، على متن السفينة أبو سمبل، يصلون اليوم عبر ميناء سفاجا، بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية وفرت 10 حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية في عمليات إجلاء المصريين والرعايا الأجانب في السودان، حيث نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد على 7800 مصري حتى الآن، من بينها 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتابع عمليات إجلاء المصريين من السودان التي تتم عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات وزارة الهجرة، مشيرة إلى متابعة غرفة عمليات وزارة الهجرة إجلاء أسرة مصرية كانت محتجزة في إحدى المناطق الحدودية، وتم التواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتأمين استقلالها إحدى الحافلات المخصصة في اتجاه العودة للقاهرة.