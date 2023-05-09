إطلاق أسماء عدد من الشهداء على مساجد ومدارس بالمنوفية

ترأس اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023، حيث شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد الذاتية المتاحة والتفكير خارج الصندوق وإعداد دراسات جدوى ووضع تصورات ومقترحات لآليات تطويرها والنهوض بها بهدف تعظيم سبل الاستفادة الاقتصادية منها بما يساهم في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمستشار القانوني ، والمستشار العسكري للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ،ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة والشئون القانونية والأزمات والتحول الرقمي.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار تنفيذ خطة ترشيد الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين والمنشأت الحكومية طبقاً لتوجيهات مجلس الوزراء ، مع العمل على إتخاذ إجراءات الصيانة اللازمة لأعمال الإنارة ، وكذا المتابعة المستمرة للمبادرة الرئاسية (100مليون شجرة ) للحفاظ على الأشجار المنزرعة حفاظاً على المال العام وتحقيق أهداف المبادرة المنشودة، كما شدد على رفع كافة تراكمات المخلفات الصلبة بالشوارع ومداخل المدن والقرى والمقالب العمومية والتنسيق مع الرى لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية أولاً بأول ، فضلاً عن متابعة الحالة الفنية والصيانة الدورية لمعدات منظومة النظافة بالحملات الميكانيكية.

وقد تم استعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة ، حيث أشار المحافظ إلى أن اعتمادات المحافظة للعام المالي الجديد بلغت (625,983) مليون جنيه بعد الحصول على نسبة حافز التميز وسيتم توزيع تلك الاستثمارات بمختلف القطاعات الحيوية وفق احتياجات الوحدات المحلية بالمراكز والمدن ونسب توزيع السكان مع الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها لضمان تسريع معدلات الأداء والانتهاء منها وفق التوقيتات المحددة ،مع البدء في إجراءات أعمال الطرح والإسناد للمشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووافق محافظ المنوفية خلال المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشهيد ( على عبدالخالق إبراهيم ) على مسجد الرحمن بعزبة الخفوج بالسادات ، وإطلاق اسم الشهيد (أحمد محمد عواد )على مدرسة اسطنها الإعدادية الجديدة بنين بالباجور ، والموافقة على تسمية مدرسة الدبايبة الثانوية باسم الشهيد (خيرى محمد السحيمي ) مركز بركة السبع ، وكذا وضع اسم الشهيد (عبدالله عبدالنبى سعد) بالمدخل الأول لقرية شبرا خلفون مركز شبين الكوم، يأتي هذا في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية من تكريم لشهداء الواجب الوطني تقديراً لدورهم البطولي وتخليداً لذكراهم وتضحياتهم في سبيل الوطن.