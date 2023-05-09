الكهرباء تطلق تطبيقات جديدة لخدمات المواطنين رقميًا

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ وإطلاق تطبيقات جديدة خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء.

وأوضحت وزارة الكهرباء أن هذه التطبيقات عبارة عن تطبيقين للهواتف الذكية (أندرويد وايفون) " تطبيق طوارئ الكهرباء، وتطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء بسهولة وسرعة بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى أنه يمكن تحميل هذه التطبيقات من خلال الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency

ورابط الايفون (App Store)

https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335

كما لفتت وزارة الكهرباء إلى أنه تم إطلاق تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store، وتطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين، حيث يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والإجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

ويمكن تحميل هذا التطبيق من خلال رابط التطبيق على جوجل بلاى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind

بالإضافة إلى تطبيق خدمات الكهرباء للصم والذي يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الاشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم

ويمكن تحميل الرابط من خلال التطبيق على جوجل بلاى :

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf



بالإضافة إلى تطبيق موظفي مركز الخدمة والذي يتيح الترجمة بلغة الإشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الإشارة.