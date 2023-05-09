"التخطيط": إقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام فى زمام 60 ألف فدان

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم مستهدفات الخطة الاقتصادية للعام المالى المقبل 2023/ 2024 بقطاع الموارد المائيّة والري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، خلال إلقاء بيان الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الخطة استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمُبادرة «حياة كريمة»، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث، ليصل إجمالي المساحة الإضافية المُغطاه بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن المشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليارات متر مُكعّب/سنة من المياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهميّة قطاع الموارد المائيّة والري في توفير البنية الأساسيّة المائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مُستقبل مصر بطاقة 8 ملايين م3/يوم، إلى جانب استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 ملايين م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف الـمصري.

وتابعت هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال والمشروعات التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية المعتمدة.