الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"سبورت": ميسى لم يوقع على انتقاله للدورى السعودى حتى الآن

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

نفت تقارير صحفية توصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لاتفاق يقضي بانتقاله للدوري السعودي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبات قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه، خاصة عقب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل جماهير النادي التي وصلت لحد السباب، بالإضافة إلى خلافه مع إدارة النادي بسبب فشل الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن ميسي لم يوقع على أي عقود حتى الآن كما أنه لم يتوصل لاتفاق مع الاتحاد السعودي أو نادي الهلال لمواصلة مسيرته هناك.

وسبق أن ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية AFP، نقلًا عن مصادر مقربة من المفاوضات بين ميسي والهلال السعودي، أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال للدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن ميسي وقع بالفعل على عقود انتقاله للدوري السعودي.

وأكدت “سبورت” أنها تواصلت مع بعض الأشخاص القريبين من اللاعب الذين أكدوا أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن، وأن كل شيء سيتم تحديده بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب ليونيل ميسي ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان منذ رحيله عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني وفشل الأخير في تمديد العقد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربته.

ليونيل ميسى باريس سان جيرمان الدوري السعودي نادي الهلال الهلال السعودي

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