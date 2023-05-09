الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سامح شكرى يصل إلى جوبا لتسليم رسالة من الرئيس السيسى إلى سلفا كير

سامح شكري
سامح شكري

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بوصول وزير الخارجية السفير سامح شكري إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد قد كتب على تويتر: «يتوجه وزير الخارجية الآن من العاصمة التشادية إنجامينا إلى جوبا بجنوب السودان، حيث يحمل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس سلفا كير مَيارديت رئيس جنوب السودان حول الوضع في السودان».

كان شكري قد وصل إلى العاصمة إنجامينا، أمس الإثنين، حيث سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

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