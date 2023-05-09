الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

مصادر لـ«العربية»: مصر أجرت اتصالات مع مسئولين إسرائيليين حول التهدئة في غزة

جريدة الدستور

تبذل مصر جهودًا مكثفة من أجل تحقيق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر.

كشفت مصادر لقناة «العربية» السعودية، منذ قليل، أن مصر أجرت اتصالات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين من أجل وقف التصعيد ضد غزة.

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خط اتصال مباشر للتهدئة

وبحسب مصادر للقناة السعودية فإن مصر فتحت خط اتصال مباشر مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية من أجل التهدئة، مشيرين إلى أن القاهرة حذرت تل أبيب، خلال الأسبوع الماضي، من شن عمليات تستهدف قيادات الفصائل الفلسطينية.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم، عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل غزة، حيث اغتالت 3 قيادات من الحركة وذراعها العسكري.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية داخل قطاع غزة استشهاد 13 فلسطينيًا، وإصابة 20 أخرين جراء القصف الإسرائيلي.

مصر إسرائيل غزة قطاع غزة عملية عسكرية الجيش الإسرائيلي

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