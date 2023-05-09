المستشار الألمانى: يجب ألا يؤدى استعراض بوتين قوته إلى ترهيب الاتحاد الأوروبى

قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الثلاثاء، إن استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوته في الساحة الحمراء يجب ألا يؤدي إلى ترهيب الاتحاد الأوروبي، الذي يجب أن يبقى "حازمًا" في دعمه لأوكرانيا.

وقال شولتز، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "على مسافة 2200 كيلومتر من هنا، في موسكو، بوتين يستعرض جنوده ودباباته وصواريخه. دعونا لا نخاف من استعراض القوة هذا. دعونا نبقى حازمين في دعمنا لأوكرانيا أيضًا. مهما طال الأمر"، مؤكدًا أن لا أحدًا منا يريد العودة إلى الأيام التي كان فيها قانون الأقوى مطبقًا في أوروبا.

ودعا المستشار الألماني إلى "إصلاح وتوسيع" الاتحاد الأوروبي مع توقعات وإجراءات أكثر "جيوسياسية".

وفي حديثه، قال شولتز، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والأمن والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.

ويتزامن خطابه أمام البرلمان الأوروبي مع الاحتفال بيوم أوروبا، وأيضًا مع العرض العسكري السنوي في روسيا لإحياء ذكرى النصر على ألمانيا النازية ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وعلى غرار بلجيكا وفنلندا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وسلوفينيا وإسبانيا، تطالب ألمانيا بإدخال تصويت الأغلبية المؤهِلة في مجال السياسة الخارجية والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي بدلًا من الإجماع المعمول به حاليًا.

وأوضح شولتز: "أريد أن أقول للمشككين: لا الإجماع ولا الاتفاق بنسبة 100 في المئة على القرارات هو ما يعطي أكبر مقدار ممكن من الشرعية الديمقراطية".

إذا صوّتت أغلبية بسيطة من دول الاتحاد الأوروبي (14 من أصل 27) لصالح إطلاق عملية تغيير المعاهدة، يمكن أن تبدأ المفاوضات ذات الصلة. ومع ذلك، فإن إجماع الدول الأعضاء الـ27 مطلوب لتأييد تغيير المعاهدة.