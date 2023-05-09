الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

غزة تئن.. تفاصيل لقاء "أبو مازن" بالمبعوث الروسي لعملية السلام

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

التقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مساء اليوم، المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف، بمدينة رام الله.

وبحث الطرفان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع، واخرها التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية كافة والعدوان على قطاع غزة.

وطالب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال لأرض فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأكد أبومازن أهمية العلاقات الفلسطينية الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، جدد المبعوث الروسي موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

فلسطين تحمّل الاحتلال مسئولية التصعيد وجر المنطقة للعنف

فى وقت سابق اليوم، أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال والنساء، والبيوت في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وكان آخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، صباح اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع، فجرًا إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة.

الرئيس الفلسطيني المبعوث الروسي الشرق الأوسط مجلس الأمن الدولي الإحتلال الإسرائيلي فلسطين

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