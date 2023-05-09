المستشار الألمانى: يجب ألا ترهب أوروبا من استعراض بوتين لقوته

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه يجب ألا يؤدي استعراض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقوته في الساحة الحمراء إلى ترهيب أوروبا، التي يجب أن تبقى حازمة في دعمها لأوكرانيا، بحسب قناة “القاهرة الإخبارية”.

ودعا شولتس، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إلى إصلاح وتوسيع الاتحاد الأوروبي، مع توقعات وإجراءات أكثر جيوسياسية، حيث يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في احتفالية يوم النصر، إن روسيا تواجه حربا حقيقية ونريد مستقبلا يسوده السلام، فيما تظهر النخب في الغرب حالة من العداء والكره لروسيا فيما تحاول خلق الأزمات والمعارك القتالية، مضيفا أن هناك محاولات لتحريف نتائج الحرب العالمية الثانية.

وأكد الرئيس الروسي أن هناك حربا جديدة تشن اليوم على وطننا، وأن هدف خصوم روسيا يتمثل في تفكيكها وتدميرها، مضيفاً أن النخب الغربية تحاول فرض إرادتها على الشعوب، ولقد نسيت النخب الغربية ما الذي أدت إليه مطامع النازيين بالسيطرة على العالم.

وأشار بوتين إلى أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة للانقلاب ومخططات الغرب وهذا هو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا، قائلا "سنحمي أنفسنا ودونباس"، موكداً أننا نريد أن نرى مستقبلا ينعم بالسلام والحرية والاستقرار.