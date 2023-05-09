الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": تأخر رد الفصائل الفلسطينية على قصف غزة "أربك الاحتلال"

خلال القصف
خلال القصف

قالت منى عوكل، مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن إسرائيل قلقة من عدم عدم تلقي أي رد من الفصائل الفلسطينية على الضربات التي وجهت إلى غزة صباح اليوم.

وأضافت مراسلة القناة أن الفصائل لم تقم بأي رد على قصف الاحتلال لقطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا، كما هو معتاد في السابق، لافتة إلى أنه منذ الرابعة فجر اليوم وحتى الآن تتوالى الأخبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن فتح الملاجئ وإغلاق الطرقات المحيطة بقطاع غزة والكليات والجامعات، ورفع درجة التأهب واستدعاء أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

 وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن تأخر الفصائل الفلسطينية في الرد، زاد من رفع درجة التوتر لدى الجانب الإسرائيلي، لأن الجميع اعتاد أن تكون الردود سريعة جدًا، وأن تكون ضربات مباشرة وفي اللحظة والوقت نفسه. 

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة