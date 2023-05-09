"القاهرة الإخبارية": تأخر رد الفصائل الفلسطينية على قصف غزة "أربك الاحتلال"

قالت منى عوكل، مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، من غزة، إن إسرائيل قلقة من عدم عدم تلقي أي رد من الفصائل الفلسطينية على الضربات التي وجهت إلى غزة صباح اليوم.

وأضافت مراسلة القناة أن الفصائل لم تقم بأي رد على قصف الاحتلال لقطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا، كما هو معتاد في السابق، لافتة إلى أنه منذ الرابعة فجر اليوم وحتى الآن تتوالى الأخبار من قبل الاحتلال الإسرائيلي عن فتح الملاجئ وإغلاق الطرقات المحيطة بقطاع غزة والكليات والجامعات، ورفع درجة التأهب واستدعاء أفراد الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن تأخر الفصائل الفلسطينية في الرد، زاد من رفع درجة التوتر لدى الجانب الإسرائيلي، لأن الجميع اعتاد أن تكون الردود سريعة جدًا، وأن تكون ضربات مباشرة وفي اللحظة والوقت نفسه.