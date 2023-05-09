أقوال الشهود في اتهام عاطل بقتل مسن بالوراق

تنشر “الدستور” أقوال الشهود في اتهام عاطل بقتل جاره بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.

وجاء بأقوال “أ. ص” (52 سنة- صاحب فرن) بأنه حال وجوده بمحل عمله تنامى إلى سمعه صوت مشاجرة فخرج لاستبيان الأمر فأبصر المتهم متعدياً على المجني عليه باستخدام سكين بأن كال له عدة ضربات حتى سقط أرضاً متأثراً بإصابته.

كما جاء بأقوال “م. خ” (34 عاماً- ترزي) بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً مفاده قيام المتهم بالاعتداء على والده باستخدام سكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

وجاء في أقوال "ع. م" (55 سنة- ربة منزل) بتلقيها اتصالاً هاتفياً مفاده قيام المتهم بالاعتداء على زوجها باستخدام سلاح أبيض (سكين) محدثاً إصابته، فانتقلت لاستبيان الأمر وتبينت نقل المجني عليه لإسعافه، وبعودتها أبصرت المتهم أمام مسكنه وحوزته سلاح أبيض- سكين- وباستبيانها منه للواقعة أبلغها بقتله للمجني عليه.

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل مسن، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق.