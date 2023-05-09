"ماركا": بيرناردو سيلفا طلب من لاعبي ريال مدريد إقناع بيريز بضمه

كشفت تقارير صحفية عن طلب من البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الانجليزي، للاعبي ريال مدريد، خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا فإن بيرناردو سيلفا أخبر لاعبي ريال مدريد عقب مباراة الفريقين الموسم الماضي أنه يرغب في الانضمام للفريق الملكي.

وأشارت ماركا إلى أن سيلفا قال للاعبي مدريد نصًا: “أخبروا الرئيس ”فلورنتينو بيريز" أن يوقع معي، أود اللعب هنا"، كانت تلك الرسالة التي نقلها لاعبي ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يرغب في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل والانتقال لخوض تجربة جديدة، كما أبدى اللاعب رغبته في الانضمام لصفوف ريال مدريد وهو ماتعرفه إدارة ريال مدريد جيدًا.

وعرض خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب، عليه فرصة الانتقال لنادي برشلونة وأندية أخرى كبيرة في أوروبا مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.



وحاول نادي برشلونة التعاقد مع سيلفا لتدعيم صفوفه، وذلك بسبب اقتناع تشافي هيرنانديز بقدراته وجودة كرة القدم العالية التي يقدمها في السنوات الماضية، ولكن الصفقة ستكلفهم مبلغ لن يقل عن 70 مليون يورو، ما سيوجب عليهم تحقيق رافعة اقتصادية جديدة.

أما بالنسبة لريال مدريد فإدارة النادي الرياضية تضع في أولوياتهما المواهب الشابة للتعاقدات.