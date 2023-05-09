الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد المصري للاسكواش: مصر متصدرة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات (فيديو)

الاتحاد المصري للاسكواش
الاتحاد المصري للاسكواش

قالت الدكتورة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إن مصر متصدرة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات، وفردي الرجال والسيدات، وفرق الرجال وفرق السيدات في جميع المراحل العمرية.

وكشفت الطرابلسي خلال لقائها عبر قناة مصر الأولى، اليوم، عن المعايير التي تستند عليها رابطة المحترفين في اختيار صاحبة التصنيف الأعلى، لافتة إلى أن الرابطة لها شروط مثل تجاوز السن وهو 15 عامًا، حيث يشارك اللاعبون في بطولات صغيرة بمكافآت مالية صغيرة، ويتم احتساب نقاط البطولة طبقا لحجمها وجوائزها المالية.

وأشارت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إلى أن كل نقطة تضاف لرصيد اللاعب، وهو ما يساعد على حساب متوسط النقاط وعلى هذا الأساس يتحسن تصنيف اللاعبين، معقبة: "كلما تحسن تصنيف اللاعبين أمكنهم المشاركة في بطولات أكبر".

مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، أن مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول 10 لاعبين على مستوى العالم، وهو ما ينطبق على السيدات أيضا، منهم مصطفى عسل، وعلي فرج، وطارق مؤمن، ومروان الشوربجي، والدسوقي، وسيدخل معهم كريم عبد الجواد.

الاتحاد المصري للاسكواش مصر متصدرة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات التصنيفات العالمية مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية

مواد متعلقة

الاتحاد المصري للاسكواش: عودة نور الشربيني لصدارة تصنيف اللاعبات عالميًا (فيديو)

أحمد مقلد: جميع ملفات الحوار الوطنى تمس المواطن وفقًا لطبيعته وأولوياته (فيديو)

الأرصاد: الخميس ذروة ارتفاع الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32 (فيديو)

صاحب الصورة الأشهر فى مباراة السوبر: "الأهلى عندى أهم من ريال مدريد" (فيديو)

أحمد مقلد: الرئيس السيسى دعا كل أطياف المجتمع المصرى للحوار الوطنى

القاهرة الإخبارية: انعقاد قمة دبى للتكنولوجيا المالية بحضور 5 آلاف مشارك و100 جهة عارضة

"القاهرة الإخبارية" ترصد وصول وزير الخارجية إلى تشاد لبحث التطورات فى السودان

"القاهرة الإخبارية": الثلوج تغمر أغلب الأراضى الأسترالية فى مشهد نادر (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

محافظ بورسعيد يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة التكنولوجية و«قناة السويس للحاويات»

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

أونلاين.. "الداخلية" تضبط نصاب الشاليهات فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة