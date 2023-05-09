الاتحاد المصري للاسكواش: مصر متصدرة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات (فيديو)

قالت الدكتورة آمنة الطرابلسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إن مصر متصدرة التصنيفات العالمية للناشئين والناشئات، وفردي الرجال والسيدات، وفرق الرجال وفرق السيدات في جميع المراحل العمرية.

وكشفت الطرابلسي خلال لقائها عبر قناة مصر الأولى، اليوم، عن المعايير التي تستند عليها رابطة المحترفين في اختيار صاحبة التصنيف الأعلى، لافتة إلى أن الرابطة لها شروط مثل تجاوز السن وهو 15 عامًا، حيث يشارك اللاعبون في بطولات صغيرة بمكافآت مالية صغيرة، ويتم احتساب نقاط البطولة طبقا لحجمها وجوائزها المالية.

وأشارت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، إلى أن كل نقطة تضاف لرصيد اللاعب، وهو ما يساعد على حساب متوسط النقاط وعلى هذا الأساس يتحسن تصنيف اللاعبين، معقبة: "كلما تحسن تصنيف اللاعبين أمكنهم المشاركة في بطولات أكبر".

مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للاسكواش، أن مصر لديها ما بين 5 إلى 6 لاعبين رجال في تصنيف أول 10 لاعبين على مستوى العالم، وهو ما ينطبق على السيدات أيضا، منهم مصطفى عسل، وعلي فرج، وطارق مؤمن، ومروان الشوربجي، والدسوقي، وسيدخل معهم كريم عبد الجواد.