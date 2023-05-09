الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

162 مليون دولار قيمة صادرات "مصدرى الجيزة" إلى إفريقيا خلال العام الماضى

عادل ناصر
عادل ناصر

تلقى النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، تقريرًا من قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالغرفة، يتضمن قيمة الصادرات لمصدري غرفة الجيزة إلى الدول الإفريقية، وأهم السلع التي تم تصديرها، وأكثر الدول استيرادا للسلع من مصدري الجيزة، وذلك من واقع شهادات المنشأ والفواتير المعتمدة من غرفة الجيزة، بخلاف ما تم اعتماده من شهادات للمنشأ والفواتير المعتمدة من خلال الجمارك مباشرة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وذكر ناصر أن التقرير أوضح أن قيمة التصدير لمصدري الجيزة لدول إفريقيا بلغت 162 مليون دولار، وجاءت نسبة التصدير من خلال المنطقة الحرة أكثر نسب التصدير لمصدري الجيزة بمبلغ 126 مليون دولار، وتصدرت دولة ليبيا قائمة أكثر الدول المستوردة من «الجيزة»، فبلغت قيمة الصادرات من الجيزة إليها حوالي 21 مليون دولار تليها السودان بصادرات بلغت قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، ثم إثيوبيا، وتركزت أغلب الصادرات للدول الإفريقية في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأدوات البناء والدهانات والسيراميك والعصائر والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية.

وأشار رئيس تجارية الجيزة إلى أن الغرفة قامت بتوقيع اتفاقيات تعاون وتآخٍ مع اتحاد أصحاب الأعمال السوداني وغرفة تجارة فاس وكازابلانكا والخميسات بالمغرب، بالإضافة إلى التعاون مع غرف طبرق وبنغازي بليبيا، واجتماعات دائمة مع رجال الأعمال بدول نيجيريا وأوغندا والنيجر وجنوب إفريقيا، بهدف تنشيط التبادل التجاري بين تلك الدول ومصر وغرفة الجيزة.

اتفاقيات اتفاقيات تعاون إدارة الغرفة أدوات البناء أصحاب الأعمال

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