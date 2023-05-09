ضمن "حياة كريمة".. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية بقرى محافظة القليوبية، حيث نظمت قافلة طبية بقرية ميت كنانة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والرمد، والعظام، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي ٣٩٠ حالة تنوعت ما بين ٧٧ حالة باطنة، و١٢٠ حالة أطفال، و٧٣ حالة رمد، و١٢٠ حالة عظام، وصرف العلاج مجانا، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.