تفاصيل انطلاق مشروع مكتبات مصر المتنقلة بقرى حياة كريمة في 6 محافظات

قالت الدكتورة أماني حسن مسئول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة، إنه جرى تنفيذ الإطار الخاص بخطة العربات المتنقلة في 3 محاور بتوجيهات من القيادة السياسية، وبالتعاون مع وزيرة الثقافة وصندوق مكتبات مصر العامة.

وأشارت خلال لقائها عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذه التوجيهات شملت رفع كفاءة حوالي 5 حافلات بمحافظات الإسماعيلية والشرقية ومرسي مطروح بتكلفة تتراوح ما بين 120 إلى 150 ألف جنيه، بينما بدأت المرحلة الثانية في العام المالي الحالي وهي التوجه بالعربات المتنقلة إلى 6 محافظات، 3 فى وجه قبلي و3 فى وجه بحري.

هناك 6 محافظات أخرى مع بداية العام المالي القادم

وأوضحت مسئول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة، أنه بالنسبة لوجه قبلي فكانت فى قنا والأقصر والمنيا، أما الوجه البحري فكانت موجهة إلى مدينة الإسماعيلية ودمنهور ودمياط، لافتة إلى أنه سيكون هناك 6 محافظات أخرى مع بداية العام المالي القادم، وكل تلك العربات مستهدفة قرى "حياة كريمة.".

وأضافت مسئول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة، أن العربات المتنقلة ستشمل كل الأوعية المطبوعة والمسموعة والرقية، معقبة: "كل سيارة متنقلة ستشهد مكتبة متنقلة للربط بين المكتبة الموجودة في المحافظة والعربة المتنقلة التابعة لها، وهو ما سيتيح للفئات المستهدفة الذهاب إلى المكتبة المتنقلة، وعمل كارنيه عضوية وتبدأ في استعارة الكتب الموجودة فيها".