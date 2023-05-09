الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة في الغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على 200 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين، بقرى الجابرية  وكفر العبايدة والقيراطية بمركز المحلة فى محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى في الغربية، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر.

وأضاف، أن هذا يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية إحتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على وزارة الكهرباء اسرة بمحافظة الغربية

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

مدبولى يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام المخطط طرحها

الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل أمين شرطة فى القليوبية

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة