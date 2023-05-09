مصرع وإصابة 20 شخصا فى حادث تصادم بالمنيا

لقي عامل مصرعه وأصيب 19 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية الشيخ حسن في مركز مطاي بالمنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، من مستشفي التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار، بوصول جثة و19 مصاب، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بالقرب من مدخل قرية الشيخ حسن في شرق النيل بمركز مطاي.



وتبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل، مقيم في مركز بني مزار، وإصابة 19 شخصا آخرين.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.