الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غارة الاحتلال على غزة انتهت

غارة
غارة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الغارة الإسرائيلية انتهت بمجرد استهداف قوات الاحتلال القادة الثلاث من حركة الجهاد، وحققت إسرائيل هدفها من هذا التصعيد تابعها استهداف مواقع خاصة بحركة الجهاد.

وأضافت مراسلة القناة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أضرار هذه الضربات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى أنه جار محاولات لجمع الأضرار في المناطق المتضررة من ضربات الاحتلال.

وأكدت مراسلة القناة أنه أيضاً يتم الآن تشييع جثامين الشهداء وسط غليان داخل الشارع الفلسطيني.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال صباح اليوم علي قطاع غزة، معتبراً أن هذا العدوان هو امتداد لنكبة 1948.

وقال اشتية في بيان "إن العدوان على أهلنا في قطاع غزة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية؛ التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية؛ التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في إسرائيل" حسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا".

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