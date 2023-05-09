مدبولي يتفقد مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير.

وخلال جولته في أرجاء مقر وزارة الإسكان، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده عددا من مكاتب موظفي الوزارة، على إجراء حوار مع عدد منهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب، لافتا إلى أنه من الممكن أن نواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن تلك التحديات تأتي في الإطار الطبيعي لبدء مرحلة جديدة من العمل، وصولا لانتظام دفة الأمور في مسارها المنشود للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة. كما اطمأن "مدبولي" على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة صباح اليوم، بتفقد عدد من مكونات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك في إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة، ورافقه كل من اللواء هشام حداد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المسئولة عن تنفيذ المبنى، واللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، واللواء توفيق عبد الرحيم، نائب مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة CCC ، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي من اللواء هشام حداد، تفاصيل المكونات التي يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن المبنى يتكون من دورين بدورم، وطابق أرضي، و7 طوابق متكررة، بالإضافة إلى 2 دور روف بإجمالي مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمي ملحق به يتكون من دور أرضي، و2 دور متكرر بإجمالي مسطح 3150 م2، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المبنى وجار تسليمه.

