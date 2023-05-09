بعد زيادة الإقبال.. بدء تضمانات شركات السياحة استعدادا لرحلات الحج

بدأت شركات السياحة التضامن فيما بينها استعدادا لتنفيذ رحلات الحج بعد إعلان وزارة السياحة والآثار مؤخرا عن الفائزين في القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين من الحجاج، على أن يستمر فتح باب التضامنات لكل المستويات حتى بعد غد الخميس.

ويجري هذا التضامن بين الشركات للوصول بعدد الحجاج في كل مستوى إلى العدد المطلوب لكل مجموعة أو أكثر تسهيلا على الشركات وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وتضمنت الضوابط أن يشمل التضامن الواحد كحد أدنى 50 حاجا بشرط توفير مشرف على الأقل بخبرة متميزة لكل مجموعة.

وهنأت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي، مؤكدة أن قرعة الحج السياحي أجريت إلكترونيا وبإشراف من وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، واتسمت عملية القرعة بالنزاهة والحيادية التامة، وقد أسفرت عن فوز 16 ألف مواطن بتأشيرات الحج.

وأضافت الغرفة، في بيان صحفي، أن الإقبال علي الحجز لرحلات الحج السياحي شهد هذا العام زيادة ما يقرب من 10% عن العام الماضي، مؤكدة أن تلك الزيادة شهادة ثقة جديدة يمنحها المواطنون لشركات السياحة، موضحة أن تلك الثقة لم تأتي من فراغ إنما انطلقت من تميز شركات السياحة ليس بمصر فقط وإنما في العالم الإسلامي كله وقدرتها على تنظيم رحلات ميسرة وآمنة بأفضل خدمات وأفضل سعر، وهو ما يعتبر تكليلا لجهود شركات السياحة السنوات الماضية، والتي جعلت منها المقصد الأول والأكثر تميزا للراغبين في أداء الفريضة، وزيارة بيت الله الحرام.

وأوضحت الغرفة أن الحج السياحي هذا العام يعد أرخص حج في مصر علي الإطلاق خاصة في المستويين الاقتصادي والبري والتي جاءت أسعار برامجهما الأقل رغم أن برامج الحج السياحي تتفرد بخدمات متميزة أهمها جودة الإقامة والخدمات في السكن وبالمشاعر المقدسة خاصة في توفير الوجبات والمشروبات ووسائل الإنتقالات بين المشاعر.

وأكدت الغرفة حرص شركات السياحة على تنفيذ موسم حج ناجح يليق بالحجاج المصريين تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار وبالتنسيق بين الوزارة والغرفة و اللجنة العليا للحج، من أجل توفير كل سبل الراحة للحجاج وتلبية كافة الاحتياجات وبمستوى الخدمة الفائقة التي اعتادت على تقديمها الشركات لحجاجها.