الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"معيط": الاقتصاد المصري حقق فائضًا للعام الخامس رغم الأزمات العالمية

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة 2023-2024، تتضمن زيادة سنوية بنحو 37%، مقارنة بالنتائج المتوقعة في 30 يونيو 2023، لتصل إلى 2 تريليون و142 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام؛ من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط، ما  يسمح بالإنفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.

ولفت إلى أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو 2023-2024، يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي السابق، لافتًا إلى أنه رغم كل الأزمات الاقتصادية والعالمية وما تعانيه الأسواق الناشئة نتيجة الارتفاعات الكبيرة من النتائج مستويات الدين من 15 إلى 20% من النتالئج المحلي استطاع الاقتصاد المصري تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 ٪ من الناتج المحلي.

ونوه بأن مصر حققت معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى 9% في الربع الأول من العام رغم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهذا معدل غير مسبوق، وإذا وصلت مصر إلى معدل نمو في هذا العام 6.5% يكون رقما جديدا.

وقال وزير المالية، إن انخفاض معدل البطالة في ديسمبر الماضي إلى 7.4%؛ لأن الاقتصاد خلق خلال سنة مليون فرصة عمل، وهذا يؤكد أن النشاط الاقتصادي يتحسن.

ارتفاع غير مسبوق الاقتصاد المصرى الجلسة العامة لمجلس النواب الحماية الاجتماعية الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور حنفي جبالي المستشار الدكتور حنفي جبالي النشاط الاقتصادي الموازنة العامة 2023

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