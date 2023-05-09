محمد عبدالعزيز: المتحف الكبير سيكون أيقونة للسياحة المصرية

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز، عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة 6 أكتوبر، أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة للسياحة في مصر وسيغطي احتياجات سائحين من جميع دول العالم.

وقال «عبدالعزيز» خلال لقائه في برنامج صباح الورد علي قناة ten، اليوم: مصر تتمتع بالأمان الكامل مقارنة بدول أخرى، موضحاً ضرورة زيادة الوعي لدى المواطن المصري بقيمة السياحة وما تدره من دخل للعملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وكشف عضو هيئة التدريس بكلية السياحة، عن أن قطاع السياحة يقوم عليه أكثر من 101 صناعة على أنها صناعة يعتمد عليها الكثير من الصناعات وتتداخل في العديد من المجالات، مشيرا إلى أنه يجب تعريف المواطنين متى وكيف نساعد السائح.

وتابع أن المتحف المصري الكبير سيكون أيقونة للسياحة في مصر وسيغطي احتياجات سائحين من جميع دول العالم؛ منوها إلى أن المتحف المصري الكبير غير موجود في أي مكان بالعالم وسيكون بمثابة الهرم الرابع لمصر.