"بيلد" الألمانية: بيلينجهام سيرفض عرض بروسيا دورتموند لتمديد عقده حتى 2026

مازال مستقبل الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، مثار حديث سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



بيلينجهام بات قريبًا من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقما أكدت التقارير الصحفية التي كشفت أن اللاعب على وشك الانتقال لسانتياجو برنابيو.

ومازالت إدارة بروسيا دورتموند متمسكة بتمديد عقد بيلينجهام خلال الفترة المقبلة والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته مجلة "بيلد" الألمانية، فإن بيلينجهام سيرفض العرض المنتظر تقديمه من بروسيا دورتموند لتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم واحد.

وينتهي عقد جود بيلينجهام مع بروسيا دورتموند بحلول 30 يونيو 2025.

عرض بروسيا دورتموند يقضي بحصول اللاعب على راتب قدره 12.2 مليون جنيه استرليني راتب سنوي للاعب.



وارتبط اسم بيلينجهام بالرحيل عن صفوف بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل الصراع بين عدد من الأندية الأوروبية على ضمه وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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مازال مستقبل الانجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، مثار حديث سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



بيلينجهام بات قريبًا من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقما أكدت التقارير الصحفية التي كشفت أن اللاعب على وشك الانتقال لسانتياجو برنابيو.

ومازالت إدارة بروسيا دورتموند متمسكة بتمديد عقد بيلينجهام خلال الفترة المقبلة والحفاظ عليه ضمن صفوف الفريق.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن بيلينجهام سيرفض العرض المنتظر تقديمه من بروسيا دورتموند لتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم واحد.

وينتهي عقد جود بيلينجهام مع بروسيا دورتموند بحلول 30 يونيو 2025.

عرض بروسيا دورتموند يقضي بحصول اللاعب على راتب قدره 12.2 مليون جنيه إسترليني راتب سنوي للاعب.

وعرض بروسيا دورتموند يقضي بحصول اللاعب على راتب قدره 12.2 مليون جنيه إسترليني راتب سنوي للاعب.