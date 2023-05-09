محافظ المنوفية يعقد لقاء بالمواطنين لفحص شكواهم واتخاذ إجراءات فورية

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، حيث استمع المحافظ الى شكوى مواطن بناحية مسجد الخضر مركز الباجور يتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدى على الطريق العام، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بإنهاء الإجراءات الخاصة لمواطن يمتلك منزل مقام على أرض أملاك دولة بناحية بابل مركز تلا.

وتضمن اللقاء شكوى معلم بمدرسة البتانون الصناعية يتضرر من قرار نقله إلى المديرية وقد أحال المحافظ طلبه إلى مديرية التربية والتعليم لفحص شكواه، مشيرًا إلى أنه لامانع من بقائه بالمدرسة مراعاة لظروفه الصحية، ووجه المحافظ المستشار القانونى بدراسة شكوى معلم بمدرسة السيد البدوى الثانوية ببركة السبع يتضرر من قرار فصله، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ رئيس حى شرق شبين الكوم باتخاذ اللازم فورا تجاه طلب مواطن بناحية كفر المصيلحة يلتمس إجراء معاينة لمنزله من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.