الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد في بني سويف

قضبان سكة حديد
قضبان سكة حديد

لقي طفل مصرعه دهسه قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد راكبا دراجة هوائية من الجهة المعاكسة بمزلقان مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بطفل أمام مزلقان مركز ناصر شمال المحافظة، أسفر عن وفاته في الحال، وتم التوجيه بانتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء جثة المتوفى ونقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين من المعلومات الأولية، أن الطفل المتوفى يدعى «ع.ش.ع» 14 عامًا، كان يستقل دراجة هوائية وخلال إغلاق بوابة المزلقان لقدوم أحد القطارات، حاول العبور من الجهة المعاكسة فصدمه القطار ولقى مصرعه في الحال.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وعقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت بدفن الجثمان.

السكة الحديد بني سويف حادث تصادم قطار هيئة الإسعاف المصرية مستشفى ناصر العام

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