الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: مستقبل روسيا يتوقف على عمليتنا فى أوكرانيا

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن العالم عند "نقطة تحوّل"، متهماً الدول الغربية بتدبير "حرب" ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى "النصر" خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال بوتين، أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية المجتمعين لإحياء ذكرى الانتصار على النازية في عام 1945: "إن الحضارة من جديد عند نقطة تحوّل.. لقد اندلعت حرب ضد وطننا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "مستقبل" روسيا "يعتمد" على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأعلن أمام القوات المتجمعة أمامه التي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا عن أنه "ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية.. أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم".

وانطلق العرض العسكري الروسي للاحتفال بالذكرى رقم 78 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في موسكو، اليوم الثلاثاء، بمشاركة آلاف الجنود في مسيرة بالميدان الأحمر.

بوتين الرئيس الروسي الغربية العالم حرب موسكو الساحة الحمراء

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