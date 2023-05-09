ضبط مسن نَصَب على شاب في 55 ألف جنيه بسوهاج 

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة في سوهاج من ضبط موظف بالمعاش متورط بالنصب والاحتيال على شاب بزعم قدرته على توفير فرصة عمل له بدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

تبين قيام مسن بالمعاش بالنصب على شاب بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل له خارج البلاد، وبالفحص تبين أن البلاغ من “عمرو. ح”، 26 سنة، يفيد تضرره “يوسف. ع”، 66 سنة، بالمعاش؛ لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ مالي قدره 55.000 جنيه مقابل تدبير فرصة عمل له بدولة الكويت إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.