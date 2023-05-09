الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح موسم حصاد القمح بمزارع جامعة بنها

موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد الكلية.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة لشرح تفصيلي من المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية، وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 60 فدانا.

من جانبه أشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها فى مختلف المجالات والقطاعات التي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة، مؤكدا اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، حيث كثفت المحافظة جهودها بالتنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لضمان نجاح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول ، مؤكدا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لمتابعة الكميات التي يتم توريدها يومياً.

- الجامعة تحرص على تعزيز الدور الخدمى والمجتمعى لها

وقال الدكتور جمال سوسة إن جامعة بنها تحرص على تعزيز الدور الخدمي والمجتمعي لها، من خلال المشاركة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح، بالإضافة لاستخدام البحث العلمي في استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن إنتاجية الفدان هذا العام أكبر بكثير عن الأعوام السابقة.

ولفت الدكتور محمود الزعبلاوي، عميد كلية الزراعة، إلى أن المساحة المنزرعة قمحا بالكلية قرابة 60 فدانا، وتمت زراعتها بأصناف عالية الإنتاجية هي جيزة 171 وسخا 95 لسد العجز في الفجوة الغذائية وتقليل استيراد القمح، ويعطي إنتاجية لا تقل عن 20 إردبا للفدان وسيتم توريد المحصول بالكامل إلى شون محافظة القليوبية.

من جهته أوضح عميد كلية الزراعة بمشتهر أننا نتبع سياسة الدولة فى سد الفجوة الغذائية من القمح من خلال زيادة المساحة المنزرعة، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي أيضا التى تستخدم فى العام التالى في إطار الدور الفعال للكلية التي تعمل على  تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى القمح  من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين فى الحقول، وتشجيعهم على الزراعة وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة لمزارعي القمح ومنها زيادة سعر الإردب بالإضافة إلى تشجيع المزارعين أيضا على توريد المحصول لشئون وزارة التموين والتي حددتها محافظة القليوبية.

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