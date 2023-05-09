الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"رجال يد الأهلي" يواجه "كيركوس الإثيوبي" ببطولة كأس الكؤوس

رجال يد الأهلي
رجال يد الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، فريق كيركوس الإثيوبي، في مستهل مشواره ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي يستضيفها النادي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في ظل السعي نحو تحقيق ضربة بداية قوية بالبطولة.

عقد ديفيد ديفيز المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها ضرورة التركيز الشديد في تقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز باللقب، بعد أن توج مساء الأحد بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الزمالك.

وتنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم 19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

رجال يد الأهلي كيركوس الإثيوبي كأس الكؤوس الإفريقية محمد الغزاوي الاهلى

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