القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلى يمنع وصول الإمدادات لقطاع غزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع وصول الإمدادات لقطاع غزة.

وأضافت مراسلة القناة أن السلطات الفلسطينية أعلنت الطوارئ في المنطقة المحيطة بغزة وإخلاءها من السكان، مؤكدة أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك رد فلسطيني مقاوم من قطاع غزة على القصف الإسرائيلي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس بتعزيزات عسكرية كبيرة وحاصرت منزلًا.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بأنه تم سماع صوت انفجار قوي وسط مدينة نابلس، وأنباء أولية عن تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال إلى البلدة القديمة.



