الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: النظام الغربى "عنيف".. وأوكرانيا رهينة للانقلاب

بوتين
بوتين

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّر خلال كلمته في احتفالية يوم النصر، أن الغرب يستثير الصراعات والانقلابات ويدمر القيم التقليدية من أجل الاستمرار في قواعده الخاصة، معتبراً أن النظام الغربي "نظام عنيف".

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الروسي أكد خلال كلمته على أن كييف الأوكرانية، أصبحت رهينة للانقلاب وورقة مساومة للغرب، موضحاً أن المعارك التي تقوم بها روسيا هي من أجل مصيرها والحفاظ على القيادة والشعب الروسي.

وأكد الرئيس الروسي أن هناك حربا جديدة تشن اليوم على وطننا، وأن هدف خصوم روسيا يتمثل في تفكيكها وتدميرها، مضيفاً أن النخب الغربية تحاول فرض إرادتها على الشعوب، ولقد نسيت النخب الغربية ما الذي أدت إليه مطامع النازيين بالسيطرة على العالم.

وأشار بوتين إلى أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة للانقلاب ومخططات الغرب وهذا هو سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا، قائلا "سنحمي أنفسنا ودونباس"، موكداً أننا نريد أن نرى مستقبلا ينعم بالسلام والحرية والاستقرار.

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