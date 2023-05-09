محافظ بني سويف يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة "السادس الابتدائي"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بالمرحلة الابتدائية للعام 2022-2023 "والتي كانت قد بدأت السبت الماضي " بالصفين الرابع والخامس وفق المنظومة التعليمة الجديدة .

وأدى طلاب الصف السادس، اليوم، الامتحان في مادة العلوم والذي يزيد عددهم عن 72 ألف تلميذاً وتلميذة موزعين على 678 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتفقد محافظ بني سويف عدداً من اللجان بمدرسة محمود حمد التابعة لإدارة تعليم بني سويف ، للاطمئنان على انتظام وسير الامتحانات ، وتبادل الحوار مع بعض التلاميذ، موجها مسؤولى التعليم بالعمل على استمرار توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب لامتحاناتهم، والتأكيد على توفير كافة الاحتياجات اللازمة من وسائل الإضاءة والتهوية وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، بالتوازي مع الاستعداد والتجهيز لبدء امتحانات باقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية مشدداُ على قيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات بمحيط المدارس.

- تجهيز غرفة تصلح لاستخدامها كلجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى

وأشار وكيل الوزارة إلى تكليفاته لمسؤولى اللجان، بتجهيز غرفة تصلح لاستخدامها" لجنة للحالات الحرجة والطلاب المرضى"، تحت إشراف الزائرة الصحية المتواجدة بكل لجنة، مع تكثيف المتابعة الفنية من خلال الموجهين لمراجعة ورق الأسئلة لغويا وأن تكون خالية من عيوب الطباعة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وأن تكون بعيدة عن أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية ،مع تواجد موجه بكل لجنة لتذليل كافة الصعاب التي تواجه العملية الامتحانية,.

- تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات

وأضاف وكيل التعليم أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات التى تواجه الامتحانات وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة مع تكثيف المتابعة على المدارس خلال فترة الامتحانات .

جانب من جولة محافظ بني سويف

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