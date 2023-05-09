الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط جولة تفقدية للوقوف على تقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفى الصدر بمدينة أسيوط وكذلك لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واستمراراً للجولات اليومية التي تقودها قيادات مديرية الصحة بأسيوط لتقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمترددين علي المنشآت الصحية.

رافقه خلال الزيارة الجولة المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسيوط أعمال التطوير الجارية بالمستشفى والوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان إلى كونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر وكذلك العمل على إزالة أية معوقات قد تستجد.

وشدد الدكتور محمد زين الدين حافظ على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية وضمان مطابقتها للمعايير وجاهزيتها وفقا للجدول الزمنى الموضوع، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ اعمال التطوير تجاوزت الـ 80 %.

كما تابع وكيل الوزارة، سير العمل بالاستقبال العام والأقسام الداخلية، ومبنى الأشعة المقطعية، والمعمل، والصيدلية، والعيادات الخارجية، والمغسلة، والمخازن، والمطبخ، واطمئن علي حُسن سير العمل وانتظامه، وحّث العاملين علي أهمية الدور الذي يقومون به تجاه المرضى، وأهمية معاملة المواطنين معاملة حسنة تليق بهم، مشيدا بحُسن سير العمل، وانتظامه، والتزام الأطباء والعاملين  بالزى الرسمى، كما توجه بالشكر للعاملين بالمستشفى وعلى رأسهم مديرة المستشفي دكتورة صفاء ابو العلا والأطباء والتمريض.

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم الاطمئنان على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأقسام العناية، وقام بمناظرة الملفات الطبية لهم، والتأكد من عمل كافة العروض الطبية للمرضى مع التأكيد على أهمية تواجد سجل الترصد وتدوين كافة البيانات به بالعنايات المركزة، مع نقل الحالات المرضية المحسنة بالعناية للأقسام الداخلية، وفقاً للتشخيص الطبي لهم، والبروتوكولات المحددة، ومعايير الجودة.

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