الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلب تحريات المباحث بشأن نشوب حريق فى محل بالحضرة فى الإسكندرية

اثار الحريق
اثار الحريق

قررت النيابة العامة بالإسكندرية سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق في محل بمنطقة الحضرة الجديدة، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق ومعرفة أسباب نشوبه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محل تجاري متفرع من شارع مستشفى النزهة بمنطقة الحضرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف والأجهزة التنفيذية لحى وسط إلى محل البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارات إطفاء، قبل امتداده إلى باقي المحلات المجاورة لمحل البلاغ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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