الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط و"القوى العاملة" يبحثان أوجه التعاون في ريادة الأعمال بين الشباب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على سيد مصطفى وكيل وزارة القوى العاملة  پأسيوط، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات ريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن حيدر المشرف العام على وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU ، والدكتور حمدى زيدان مدير الوحدة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن جامعة أسيوط ترحب بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الوطنية، من أجل دعم الشباب وأنشطة ريادة الأعمال وتدريبهم ومساعدتهم على خلق فرص عمل جديدة، مضيفا أنه من الضروري تغيير طرق تفكير الشباب تجاه سوق العمل، فالاختلاف هو ما يجعل الطالب  يتميز عن زملائه في الجامعة.

- خدمة طلاب الجامعة وخريجيها عن طريق التدريب المهني


وقال رئيس جامعة أسيوط، أن اللقاء جاء  لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بهدف بناء جسور التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعة وخريجيها عن طريق التدريب المهني، والتطوير والشراكة مع وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد على الصعيدين المصري والعالمي ، مشيراً أن جامعة أسيوط من المقرر أن تشهد  الفترة المقبلة مزيد من التعاون بين الجانبين فى مجال الصحة والسلامة المهنية ومزيد من تطوير الأداء فى هذا المجال.

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التحول الرقمي التدريب المهني التعاون بين الجانبين التطور التكنولوجي الدكتور أحمد المنشاوى الصحة والسلامة المهنية بمحافظة أسيوط هيئة التدريس خلق فرص عمل جديدة

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