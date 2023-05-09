الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا تواجه "حربًا حقيقية".. ونريد مستقبلًا يسوده السلام

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تواجه "حربًا حقيقية"، خلال عرض عسكري في موسكو بمناسبة يوم النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين، خلال كلمته في احتفالية "يوم النصر"، ونقلتها "القاهرة الإخبارية"، إن العالم يشهد "نقطة تحول"، مشددًا على أن موسكو تريد أن ترى مستقبلًا يسوده السلام، موضحًا أن النخب الغربية تظهر حالة من العداء والكره لروسيا.

وكشف الرئيس الروسي: أن المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائمًا مقدسة، نحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية، ونحن ننحني أمام كل من يقاتل على الجبهة، بكم يرتبط مستقبل شعبنا، نحن مستعدون جميعًا للمساعدة ونصلي لأجلكم.

وأشار بوتين، إلى أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة لانقلاب الدولة، مؤكدًا أن "الشعب الروسي موحد خلف الجيش، الذي يقاتل من أجل روسيا".

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