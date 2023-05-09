مصرع طالب بطلق نارى فى الرأس بسوهاج

لقي طالب مصرعه بسبب إصابته بطلق ناري في رأسه، حيث أصاب نفسه بطلق ناري أثناء عبثه بسلاح كان بحوزته في منزل أسرته، بمحافظة سوهاج.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من مستشفى طما المركزي، مفادها وصول المدعو طالب- ویقیم دائرة المركز، جثة ھامدة؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدته ربة منزل، وشقیقه ویقیمان بذات الناحیة، قررا أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل وحال عبثه بسلاح ناري خاص به خرجت منه طلقة عن طریق الخطأ؛ ما نتج عن إصابته التي أودت بحیاته.

تم ضبط السلاح المُستخدم بالواقعة، عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.