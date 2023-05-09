الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل وزوجته بتهمة الاتجار في البشر لـ20 مايو

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة عامل وزوجته، بتهمة الاتجار فى البشر، بعد عرض طفلتهما للبيع أو التبنى على مواقع التواصل الاجتماعى لجلسة 20 مايو.

كانت رصد تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يعرض فيه صاحب الحساب المشار إليه طفلة للبيع أو التبنى مقابل مبلغ مالى. 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه والد الطفلة، تم ضبطه حال قيامه بعرض الطفلة المشار إليها للبيع، وبصحبته زوجته، حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة المشار إليها والمعروضة للبيع.

بمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه. 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الحسابات الشخصية الاتجار في البشر محكمة جنايات القاهرة

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