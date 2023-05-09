الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سيتآكل وينتهي أمام الدعم العربي

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمود الهباش، أن الاحتلال الإسرائيلي سوف يتآكل وينتهي أمام الدعم العربي.

وأضاف “الهباش” خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "الشعب الفلسطيني يتعرض لمذبحة مفتوحة على يد الاحتلال منذ أكثر من 75 عاماً والعالم يكتفي بالمشاهدة والمتابعة وتناقل الأخبار، مؤكداً أن هذا الأمر أغرى إسرائيل لمزيد من العدوان والإجرام ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إسرائيل أمام القضاء العالمي.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 13 شهيدًا وأكثر من 20 جريحًا، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت الصحة الفلسطينية بأن صبيًا يبلغ من العمر 14 عامًا أُصيب بالرصاص الحي في الصدر، نتيجة عدوان الاحتلال على البلدة القديمة، ووصفت جروحه بالمُستقرة.

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