الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط سيارة بـ60 طن تقاوي قمح قبل مغادرتها البحيرة دون تصريح

المضبوطات
المضبوطات

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف جهود الحملات التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية المحددة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية بحملة تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ60 طن تقاوي قمح قبل خروجها من المحافظة بدون تصريح من المديرية.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

استهلاك الأدمي إتخاذ الإجراءات القانونية التحفظ التجارة الداخلية الإجراءات القانونية الاحتكار إستمرار الحملات المكبرة

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