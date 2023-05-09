جلسات تخاطب لتنمية مهارات الأطفال أصحاب الهمم بـ"شباب كفر الشيخ"

ينظم مركز تخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب كفر الشيخ، تدريبات لتعديل سلوك الأطفال من ذوى القدرات الخاصة بالمجان بشكل كامل، المركز استحدث ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وتقدم الخدمة داخل المركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وصعوبات التعلم والتكامل الحسي والتقييم النفسي.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المركز يعمل على تنمية مهارة التخاطب لأطفال التوحد وتأخر الكلام من الذين تعرضوا لتأخر النطق بسبب حوادث أو الجلطات الدماغية، والتخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد، وهذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركى، يعمل المدربون على تحسين الانتباه والتركيز والذاكرة بشكل علمي وبأحدث الأجهزة.

جدير بالذكر أن جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية» فى ظل الاهتمام بتدريب شباب المدربين على احدث التقنيات والبرامج التدريبية لتقديم خدمة متميزة للأطفال القادرون بإختلاف من خلال المركز، وذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو مسؤول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية للتخلص الآمن من المخلفات الإليكترونية ويأتي ذلك ضمن خطة أنشطة دعم عشائر الجوالة والجوالات، بمركز شباب مسير التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 18 عضو من أعضاء عشائر الجوالة بالمركز، الدورة التدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية.