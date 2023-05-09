"نقابة النقل البرى بالإسكندرية": الحوار الوطنى ينقل نبض الشارع للرئيس (فيديو)

قال محمد حسين حلاوة، نائب رئيس نقابة عمال النقل البري بالإسكندرية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني هي ضرورة لجميع الفئات والأحزاب للتكاتف حول مصلحة الدولة ونقل نبض الشارع المصري وأفكار ومشاكل المواطنين إلى الحكومة لبحثها وإيجاد الحل، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالفئات المهمشة من العمال والفلاحين، وخاصة سائقي النقل على وجه الخصوص.

وأضاف حلاوة أنه ما زال هناك العديد من الأزمات تواجه السائقين مثل التأمينات الاجتماعية والصحة وبعض القوانين والقرارات التي تتطلب مراجعة فورية وتغييرها مثل قرار إلغاء السرين الهواية.

وطالب حلاوة الحوار الوطني بأن يناقش أزمات وقوانين السائقين، وأن يتخذ قرار إدخال السائقين في منظومة التأمين الصحي وذلك للاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة لأبنائها، وإنشاء بعض المدارس الخاصة بتدريب السائقين وخصوصا النقل الثقيل، كما تساءل عن غلق الطرق الرئيسية في المدن ساعات الذروة فقط أمام النقل.

وأكد أن الحوادث التي يتهم فيها سائقو النقل أكثر من ٨٠% منها ليس السائق هو السبب الحقيقي فإن السائق يتحمل أخطاء الآخرين علي الطريق لذلك فيجب البحث عن الأسباب الحقيقية في تلك الحوادث ووجود المحللين للطرق لكشف أسباب الحوادث وعلاجها بشكل حقيقي.

وتابع حلاوة، أن سائق النقل هو عصب الاقتصاد القومي في أي دولة سواء عربية أو أوروبية حيث تجده في كل وقت وحتى في الأزمات له دور فعال وما حدث في دولة السودان وقيام السائقين بنقل عدد كبير من المصريين أو النازحين من مناطق الصراع يؤكد هذا، وكذلك في أزمة كورونا عندما تحمل السائق العبء الأكبر والمخاطر لنقل المواد والسلع المختلفة إلى المحافظات.

وشكر حلاوة جهود الدولة على إنشاء الكباري وتوسيع الطرق وذلك للحد من الحوادث وتوفير الوقت والأمان للسائقين ونقل البضائع في يسر، والقضاء على العشوائيات وتطويرها وبناء بشائر 1 و2 و3، بالإضافة إلى تطوير منطقة عبد القادر، وميناء الإسكندرية لاستيعاب العديد من السفن على الأرصفة في وقت واحد.

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